Столичных автомобилистов попросили не мешать уборке снега

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Столичных водителей попросили не оставлять автомобили в неположенных местах на обочинах. На улицах города работает снегоуборочная техника.

С просьбой к москвичам обратился глава ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. Он отметил, что со среды, 17 января, в городе выпало около 10 сантиметров снега. Ожидается, что 19 января снежный покров достигнет 15 сантиметров, передает Агентство "Москва".

Аварии на дорогах в основном происходят из-за того, что не все автомобилисты перешли на зимнюю резину, добавил Орешкин. По его словам, в настоящий момент на уборку снега вышли примерно 10 тысяч единиц техники.

Ранее сотрудники ГИБДД рекомендовали водителям перед выездом тщательно проверить технического состояние машины, в частности исправность тормозов, уровень "незамерзайки" и работу световых приборов.