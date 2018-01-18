Столичных автомобилистов попросили не мешать уборке снега

Фото: ТАСС/Илья Питалев
Столичных водителей попросили не оставлять автомобили в неположенных местах на обочинах. На улицах города работает снегоуборочная техника.
С просьбой к москвичам обратился глава ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин. Он отметил, что со среды, 17 января, в городе выпало около 10 сантиметров снега. Ожидается, что 19 января снежный покров достигнет 15 сантиметров, передает Агентство "Москва".
Аварии на дорогах в основном происходят из-за того, что не все автомобилисты перешли на зимнюю резину, добавил Орешкин. По его словам, в настоящий момент на уборку снега вышли примерно 10 тысяч единиц техники.
Ранее сотрудники ГИБДД рекомендовали водителям перед выездом тщательно проверить технического состояние машины, в частности исправность тормозов, уровень "незамерзайки" и работу световых приборов.
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