В России хотят изменить 14 экзаменационных билетов для водителей

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В Госавтоинспекции предложили изменить 14 экзаменационных билетов для водителей. Речь идет о вопросах по оказанию первой помощи.

Как сообщает газета "Известия", изменения, в частности, были предложены к ответам на ситуационные вопросы о непрямом массаже сердца, а также об оказании помощи при открытом переломе конечности.

Ранее сообщалось, что экзаменационные вопросы в российских автошколах составлены некорректно, а предлагаемые к ним ответы тоже содержат ошибки. Это значит, что закончившие их водители не могут правильно оказывать первую помощь. Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась в ГИБДД с просьбой устранить несоответствия.

По мнению специалистов НИИ Минздрава, в билетах есть рекомендации, которые могут навредить пострадавшим в ДТП. Речь идет о сердечно-легочной реанимации и остановке кровотечения.