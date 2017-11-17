Зимние шины помогли улучшить ситуацию на столичных дорогах

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Своевременная замена летних шин на зимние улучшила дорожную ситуацию в час-пик в столице.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, смена резины способствовала снижению количества ДТП на улицах города.

В настоящий момент серьезных затруднений движения не зафиксировано, загруженность дорог в вечерний час-пик в пятницу, 17 ноября, не превышала семи баллов.

Синоптики порекомендовали автомобилистам "переобуть" автомобили еще в конце октября. Отмечалось, что сезон предзимья начнется в столице на полмесяца раньше положенного срока.

Подробнее о том, как правильно выбрать зимнюю резину, читайте в нашем материале.