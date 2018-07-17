Эксперты прокомментировали новые правила ГИБДД для кортежей

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Новые правила сопровождения кортежей, разработанные ГИБДД, повысят безопасность на дорогах, считают автоэксперты.

"Для водителей особо ничего не меняется, кроме одного важного момента: если такая организованная колонна идет за городом и дорога, допустим, двухполосная (а обгон организованных колонн запрещен), то сейчас они будут обязаны принять на обочину или куда-то еще, освобождая дорогу вот этому "хвосту", который собирается", – отметил координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас пропуск рядовых автомобилистов является "доброй волей сопровождающих", а после вступления в силу новых правил станет обязательным.

Ранее стало известно, что в ГИБДД решили изменить инструкции для организации сопровождения. В частности, колонне грузовиков с негабаритным грузом можно будет выезжать на встречку. Перевозить детей разрешат по ночам. Но только к вокзалам, аэропортам, до места ночлега и на расстояние не более 100 километров. Кроме того, во время детских перевозок можно будет открывать окна, если автобус не оборудован кондиционером.

Чтобы заказать сопровождение, организация или физическое лицо должны направить заявку в МВД, приложив набор документов. Инспекторы определят необходимое количество служебных машин, проверят всех водителей, и, если необходимо, осмотрят перед поездкой салон автобуса и груз, в том числе с помощью кинологов. В МВД планируют, что новый приказ вступит в силу в 2019 году.