Три проезда в центре Москвы станут односторонними с 5 февраля

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Схема движения на трех участках в центре Москвы изменится с 5 февраля.

Три проектируемых проезда станут односторонними: № 2554 по направлению от 1-й Миусской улице к Новослободской, № 6023 по направлению от 2-й Фрунзенской к 3-й Фрунзенской улице, № 6024 по направлению от 3-й Фрунзенской к 2-й Фрунзенской улице.

Изменения вводятся во избежание затруднений при встречном разъезде транспорта и для улучшения движения. За счет введения одностороннего движения будет создано дополнительно более 70 парковочных мест.

Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы. В ближайшее время на участках появятся информационные щиты, предупреждающие об изменении схемы организации движения.

С 1 февраля до 31 марта движение в сторону центра ограничат на участке Русаковской улицы. Нельзя будет проехать по двум из четырех полос от 2-го Полевого переулка до Сокольнической площади. Движение по направлению в область по трем полосам сохранится.