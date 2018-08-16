Водитель Porsche выстрелил в таксиста на юго-востоке Москвы и скрылся

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-востоке Москвы водитель внедорожника выстрелил в таксиста в ходе дорожного конфликта и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным МВД, конфликт произошел у дома № 14 по дублеру Рязанского проспекта. В результате водитель Porsche несколько раз выстрелил в таксиста, предположительно из газового оружия, а затем скрылся с места происшествия.

В полиции Агентству "Москва" уточнили, что по факту инцидента проводится проверка. Сведений о пострадавших не поступало. Для розыска и задержания водителя Porsche в столице введен план "Перехват".