Неизвестный проехался в открытом багажнике машины по центру Москвы

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

В Cети появилось видео, на котором неизвестный прокатился по центру Москвы в открытом багажнике машины, сообщают "Аргументы недели". "Катаюсь где хочу, и законом не запрещено", – стоит подпись под видео.

Согласно правилам ПДД, перевозка пассажиров вне кабины автомобиля (на капоте, в багажнике) запрещена и карается штрафом. При гибели пассажиров в ДТП вся ответственность возлагается на водителя.

На видео у автомобиля BMW нет государственных регистрационных номеров, поэтому найти весельчаков будет не просто. Пользователи активно обсуждают ролик и не скупятся в выражениях. "Любая глупость – в зачет, лишь бы, в интернете засветиться", – один из самых добрых комментариев.