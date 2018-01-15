Оформлять водительское удостоверение во всех МФЦ столицы будут с 1 февраля

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Оформить водительское удостоверение во всех центрах госуслуг "Мои документы" можно будет с 1 февраля.
Горожане смогут заменить имеющийся документ, получить новый в случае утраты, а также получить или заменить международные водительские права.
Обратиться за услугой можно в любой центр независимо от места жительства. Новые права выдадут не позднее 9 календарных дней.
Количество центров госуслуг в Москве, которые оформляют водительские права, c 5 декабря прошлого года выросло до 53, а с 15 января 2018 года услугу предоставят в 90 центрах. Специалисты выдали уже около 70 тысяч национальных и более семи тысяч международных водительских удостоверений.
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