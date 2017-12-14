Определился самый небезопасный автомобиль в истории краш-тестов

Автомобиль Fiat Punto стал самым опасным согласно рейтингу Европейской организации по оценке безопасности новых автомобилей Euro NCAP.

В краш-тестах 2017 года машине не присудили ни одной звезды из пяти возможных. Это стало своеобразным антирекордом. Такие низкие показатели ранее не демонстрировал ни один автомобиль, передает РИА Новости.

На отрицательной оценке также сказалось отсутствие напоминания о необходимости пристегнуть ремень безопасности у всех, за исключением водителя. Самые низкие баллы Punto получил и за безопасность взрослых пассажиров.

Для тестов выбрали хэтчбэк Punto с двигателем объемом 1,2 литра. Модель выпустили на рынок в 2005 году, однако с тех пор серьезно не меняли.