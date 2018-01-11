ГИБДД предупредила столичных водителей об опасности на дорогах из-за непогоды

11 января, 20:39
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Сотрудники ГИБДД рекомендовали московским автомобилистам тщательно соблюдать правила дорожного движения из-за непогоды в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
Из-за снегопада и порывистого ветра ситуация на дорогах города осложнилась. "Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий", – цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва". В связи с гололедицей и возможным налипанием снега, автомобилистам также посоветовали не предпринимать беспорядочных маневров или резкого торможения и выполнять все указания дорожных знаков.
Как подчеркнули в ГИБДД, в непогоду особенно опасными участками для движения являются эстакады, мосты и путепроводы. Именно там особенно высока вероятность возникновение гололеда.
В то же время отмечается, что для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта сотрудники ГИБДД будут оказывать помощь дорожно-эксплуатационным службам и вести контроль за состоянием дорожного покрытия.
Ранее ЦОДД также призвал столичных водителей быть внимательнее на дорогах из-за снегопада. По прогнозам синоптиков, на выходных температура в столице может упасть до 14 градусов мороза.
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