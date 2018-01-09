Девушка устроила стрельбу по прохожим и машинам в Пресненском районе

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В Москве задержали девушку, которую подозревают в стрельбе по прохожим и машинам в Пресненском районе, сообщает Агентство "Москва".

Заявления об инциденте поступили в полицию в воскресенье, 8 января. Очевидцы рассказали, что на улице Литвина-Седого неадекватная девушка сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по прохожим и машинам из пневматического пистолета.

Задержанной оказалась девушка 1970 года рождения. Как полагает следствие, она нанесла повреждения как минимум четырем автомобилям. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.