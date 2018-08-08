Доступ к парковкам ограничен на дублере Рязанского проспекта

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На дублере Рязанского проспекта из-за ремонтных работ ограничили доступ к платным парковкам, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Работы ведутся от дома № 45, корпус 1 до дома № 47, корпус 1. На данном участке ограничено движение в обоих направлениях, а также доступ на 28 парковочных мест.

Водителей попросили быть внимательными при планировании маршрута.

Ранее до 25 августа ограничили движение транспорта на участке улицы Минская из-за реконструкции улицы Василисы Кожиной.