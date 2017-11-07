Необходимость подтверждения навыков водителями не обсуждается – автоэксперт

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Водители автобусов и грузовиков будут периодически подтверждать навыки вождения, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в интервью газете "Известия". По его словам, нововведение подготовлено совместно с Минтрансом. Глава МВД отметил, что мера позволит сократить количество аварий.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире радиостанции Москва FM рассказал, что по европейским стандартам подтверждать навыки вождения автомобиля необходимо с разной периодичностью. Это зависит от того, чем конкретно занимается водитель. К примеру, для водителя автобуса это может быть год или два, для водителя грузового автомобиля – пять лет. А водителя, перевозящего опасные грузы, могут проверять и два раза в год. "Все по-разному: зависит от страны и от того, чем занимается конкретный человек. Но то, что такая практика нужна, – это не обсуждается даже", – констатирует Моржаретто.

Водители автобусов и грузовиков должны будут подтверждать свои навыки

Он выразил сожаление о том, что с советских времен была потеряна система профтехобразования, когда водителей готовили специальные училища. Сейчас таковых нет: достаточно окончить автошколу и получить категорию. "При приеме на работу в лучшем случае смотрят стаж работы по специальности", – пояснил автоэксперт. Квалификацию же проверяют только в крупных компаниях вроде Мосгортранса, добавил он.

Моржаретто привел в пример финскую систему. Там водители приблизительно раз в год проходят курс, он может быть небольшим – четыре–шесть часов. Затем в течение двух часов водитель ездит с инструктором, и тот уточняет, над чем ему стоит поработать. Таким образом, в атмосфере доброжелательного общения водители учатся и совершенствуют свои навыки.