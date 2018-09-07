Водителям напомнили о соблюдении правил парковки в День города

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Автомобилистов просят соблюдать правила парковки в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня города, передает Агентство "Москва".

"Мы просим автомобилистов быть особенно внимательными при передвижении по городу, соблюдать правила дорожного движения, оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы не мешать жителям и гостям, которые будут посещать праздничные мероприятия", – сообщили агентству в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

В пятницу, 7 сентября, ряд улиц в центре столицы закрыли для движения до 10 сентября из-за праздничных мероприятий.

Водителям рекомендуется заранее искать пути объезда.

В праздничные выходные запланировано более 300 мероприятий, в том числе 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов.

Также москвичи смогут бесплатно посетить 81 музей 8 и 9 сентября. Свободный вход организуют в Музее Москвы, Дарвиновском музее, Музее космонавтики, Доме-музее Марины Цветаевой и других выставочных площадках.

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