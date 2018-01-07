Новый оператор каршеринга заработает в Москве в феврале

7 января, 09:44
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Новый оператор каршеринга "Яндекс.Драйв" начнет работать в Москве в феврале 2018 года, сообщает пресс-служба "Яндекса".
У сервиса будет собственный автопарк. Он будет состоять из автомобилей Renault Kaptur, Kia Rio X-Line и Kia Riob, говорится в сообщении.
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До конца января зарегистрировавшиеся в "Яндекс.Драйве" будут получать 20 процентов от стоимости своих поездок с "Яндекс.Такси" на счет в "Яндекс.Драйве".
Накопленные деньги можно будет тратить на аренду машин в феврале и марте после запуска "Драйва". Для пользования каршерингом нужно иметь водительский стаж категории "B" от двух лет и быть старше 21 года.
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