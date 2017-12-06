Российский автопром должен быть конкурентоспособным – Путин

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
Российский автопром должен быть в состоянии конкурировать с лучшими производителями не только на отечественном, но и на мировом рынках, заявил президент России Владимир Путин.
"У ГАЗа это получается, и я уверен, что будет получаться и дальше", – сказал президент в беседе с работниками Горьковского автозавода, передает РИА Новости.
"Надо честно сказать, у нас в советские времена такой практики не было, потому что у нас рынок был закрытый и экономика была закрытой. Выпускали для себя прежде всего, а для себя нужно было все, и уже вопрос не стоял о качестве", – сказал президент.
Во время посещения автозавода глава государства осмотрел образцы новейшей продукции ГАЗа, в частности, модели — "ГАЗон NEXT" и "ГАЗель NEXT".
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