Российский автопром должен быть конкурентоспособным – Путин

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Российский автопром должен быть в состоянии конкурировать с лучшими производителями не только на отечественном, но и на мировом рынках, заявил президент России Владимир Путин.

"У ГАЗа это получается, и я уверен, что будет получаться и дальше", – сказал президент в беседе с работниками Горьковского автозавода, передает РИА Новости.

"Надо честно сказать, у нас в советские времена такой практики не было, потому что у нас рынок был закрытый и экономика была закрытой. Выпускали для себя прежде всего, а для себя нужно было все, и уже вопрос не стоял о качестве", – сказал президент.

Во время посещения автозавода глава государства осмотрел образцы новейшей продукции ГАЗа, в частности, модели — "ГАЗон NEXT" и "ГАЗель NEXT".