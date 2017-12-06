Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Авто

6 декабря, 19:03

Транспортный комплекс Москвы предупредил об ухудшении погодных условий

авто транспорт погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ухудшение погодных условий ожидается в столице в ближайшие часы. Об этом автомобилистов предупреждает транспортный комплекс Москвы.

По данным Гидрометцентра, снегопад продолжится до завтрашнего дня, отмечается в сообщении. Водителей призывают отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

Центр организации дорожного движения отмечает, что на некоторых трассах уже появились затруднения. Наиболее загруженными являются Садовое и Третье транспортное кольца, шоссе Энтузиастов, Ленинградское шоссе, Кутузовский проспект, а также Волгоградский и Рязанский проспект. Ранее центр уже предупреждал водителей о надвигающейся непогоде.

По данным властей, городские автобусы, троллейбусы и трамваи полностью готовы к работе в сложных метеоусловиях. В вечерний час пик на маршрутах работают 6,5 тысяч единиц транспорта ГУП "Мосгортранс". Специалисты предприятия проводят работы по очистке трамвайных путей от снега, а также следят за состоянием контактной сети. Аварийные бригады перевозчика готовы устранить любые неполадки в кратчайшие сроки.

Московский метрополитен работает в штатном режиме. На открытых участках метро и МЦК производится очистка путей и постоянный мониторинг влажности.

Тем, кто все же предпочтет поездку на личном автомобиле, напоминают, что необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать