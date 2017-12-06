Транспортный комплекс Москвы предупредил об ухудшении погодных условий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ухудшение погодных условий ожидается в столице в ближайшие часы. Об этом автомобилистов предупреждает транспортный комплекс Москвы.

По данным Гидрометцентра, снегопад продолжится до завтрашнего дня, отмечается в сообщении. Водителей призывают отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

Центр организации дорожного движения отмечает, что на некоторых трассах уже появились затруднения. Наиболее загруженными являются Садовое и Третье транспортное кольца, шоссе Энтузиастов, Ленинградское шоссе, Кутузовский проспект, а также Волгоградский и Рязанский проспект. Ранее центр уже предупреждал водителей о надвигающейся непогоде.

По данным властей, городские автобусы, троллейбусы и трамваи полностью готовы к работе в сложных метеоусловиях. В вечерний час пик на маршрутах работают 6,5 тысяч единиц транспорта ГУП "Мосгортранс". Специалисты предприятия проводят работы по очистке трамвайных путей от снега, а также следят за состоянием контактной сети. Аварийные бригады перевозчика готовы устранить любые неполадки в кратчайшие сроки.

Московский метрополитен работает в штатном режиме. На открытых участках метро и МЦК производится очистка путей и постоянный мониторинг влажности.

Тем, кто все же предпочтет поездку на личном автомобиле, напоминают, что необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений.