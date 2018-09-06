Фото: lada.ru
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленной Lada 4×4. Стилевое решение новой модели подчеркивает ее мужественный облик, сообщил концерн.
"На всех внедорожниках появилась новая комбинация приборов, основу дизайна которой составило сочетание черного и оранжевого цветов", – рассказали в компании.
Кроме того, у пятидверной Lada 4×4 появилась новая комплектация Black Edition с кондиционером, наружными зеркалами с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенной виброизоляцией. Кузов автомобиля окрашен черной эмалью ''Пантера'', литые колесные диски также черного цвета. Аналогичные шестнадцатидюймовые диски можно устанавить в варианте ''Камуфляж''.
В свою очередь, на Lada 4×4 Urban будут установлены двухцветные диски ''Гризли'', где черный фон сочетается с серебристой полированной поверхностью спиц. Автомобили в комплектации Luxe получили электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, которые ранее были доступны только на Lada 4×4 Urban. Также в комплектации Luxe появились серебристые легкосплавные диски обновленного дизайна.
Отмечается, что, по итогам семи месяцев прошлого года, модель Lada 4×4 заняла пятое место в сегменте SUV.
Ранее "АвтоВАЗ" представил на Московском международном автосалоне концепт новой Lada 4×4. Отмечалось, что автомобиль поступит в серийное производство не ранее 2022 года.
Кроме того, с 1 сентября начались продажи обновленной Lada Granta, которая вышла в кузовах "седан", "хетчбэк", "лифтбэк" и универсал. В начале 2019 года линейка пополнится версией Lada Granta Cross.
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