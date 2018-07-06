Движение транспорта перекрыто на Пятницкой улице

6 июля, 00:17
Фото: https://www.mreporter.ru
Движение на Пятницкой улице перекрыто из-за пожара в жилом доме, сообщает информационный центр департамента транспорта. Автомобилистов призывают искать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, пожар начался в доме 43, строение 3 по улице Пятницкая. Горит квартира на третьем этаже. Позднее стало известно, что площадь распространения огня выросла до 200 квадратных метров. По некоторым данным, пламя перекинулось на крышу здания. Возгоранию присвоили второй уровень сложности. Подъезд техники к месту происшествия затруднен.
Жильцы покинули дом самостоятельно. Эвакуировалось 20 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
Дом загорелся на Пятницкой улице в столице
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