Названы самые распространенные штрафы у россиян

Фото: ТАСС/ Денис Русинов
Исследование, которое провел онлайн-сервис "Avito Авто" среди российских автомобилистов, выявило самые распространенные нарушения, за которые автолюбителям приходят штрафы.
В ходе опроса водителям предложили выбрать несколько самых частых правонарушений, за которые они получают штрафы, сообщает RT.
80 процентов респондентов рассказали, что чаще всего их штрафуют за превышение скорости. Второе и третье место досталось ремню безопасности и разговору по мобильному телефону. У этих нарушений почти по 40 процентов штрафов.
На четвертом и пятом месте парковка в неположенном месте и не использование поворотника.
Российские водители также признавались в том, что часто их штрафуют за пересечение сплошной линии и обгон в неположенном месте.
По 10 процентов штрафов получали за проезд на красный и по выделенной полосе.
Большинство опрошенных рассказали, что за шесть месяцев они заплатили не более 1000 рублей за штрафы.
Кроме того, в России начала действовать новая редакция ПДД с 1 июля. Она в том числе ограничивает въезд транспорта с грязным выхлопом. Нововведения затронут автомобили с двигателями класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2".
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