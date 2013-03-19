19 марта 2013, 15:41Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки
Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей и маршрутки в столице. Пострадавшие в момент аварии находились в салоне маршрутного такси.
Авария произошла на Можайском шоссе у дома №17. "По предварительным данным столкнулись три автомобиля, один из которых - маршрутка Ford Transit", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две женщины, которые находились в салоне маршрутки.