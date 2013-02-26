Торговые площадки Зеленограда выставили на электронные торги

Власти Зеленограда объявили о проведении открытых электронных аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории округа, сообщает пресс-служба префектуры ЗелАО.

Аукционы состоятся 27 марта 2013 года.

Так, нестационарные крупные торговые объекты могут появиться в районе Савелки у корпуса 514а и на пересечении улицы Малинская и проезда 6537. В районе Старое Крюково у корпуса 921 появится торговая точка, торгующая продуктами.

Овощи и фрукты планируют продавать в районе Силино у корпуса 1137 и между корпусами 1136 и 1137. Лекарства можно будет приобрести в павильоне у корпуса 1130, а газеты и журналы - между корпусами 1104 и 1106.

Торговая точка в районе Савелки у корпуса 349А будет работать в сфере бытового обслуживания населения.