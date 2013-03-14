"Живой звук" с участием группы ВИА "Валентин Стрыкало"

Читательница M24.ru Светлана хочет знать о времени трансляции программы "Живой звук" с участием коллектива ВИА "Валентин Стрыкало".



"Где можно посмотреть прямую трансляцию и/или запись программы с участием ВИА "Валентин Стрыкало", - пишет читательница.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Светлана!

Программа "Живой звук" с участием ВИА "Валентин Стрыкало" выйдет в эфир в пятницу, 15 марта, в 19.30.

Посмотреть выпуск программы “Живой звук” с выступлением коллектива ВИА "Валентин Стрыкало" вы можете здесь.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.ru.