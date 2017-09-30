Более 5 тысяч поливомоечных машин вышли на столичные улицы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Более пяти тысяч поливомоечных машин вышли на столичные улицы для подготовки их к зимнему сезону, сообщает Агентство "Москва".

По словам главного инженера "Автомобильных дорог" Алексея Шарина, промывка дорог специальным моющим средством проводится согласно регламенту.

"Перед началом сезона мы всегда приводим дороги в порядок. Всего должно быть проведено четыре промывки – это уже вторая", – подчеркнул он.

Коммунальные службы несколько раз промоют специальным шампунем городские магистрали, тротуары и проезды внутри дворов.

Затем с улиц удалят мазутные и масляные пятна, следы от шин, а также подготовят дороги к противогололедной обработке в холодное время года.

Такие работы проводятся в столице дважды в год. Осенью город готовят к холодам, а весной убирают от грязи, накопившейся за зиму.