Более 360 рабочих будут убирать снег в районе Лефортово предстоящей зимой

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Больше 360 рабочих будут убирать снег в столичном районе Лефортово предстоящей зимой, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в префектуре Юго-Восточного административного округа, для уборки территории укомплектован штат дворников – 185 человек. Эти люди отвечают за чистоту 192 дворов.

Для очистки скатных кровель от снега и наледи сформировано 44 бригады. Общее количество работников по уборке снега с крыш составляет 176 человек.

В распоряжении рабочих имеются мотоблоки, тележки-дозаторы, роторы, а также ящики для хранения противогололедных материалов.

На случай нештатной ситуации предусмотрены генераторы малой мощности, тепловые пушки и передвижная электростанция мощностью 200 кВт.

Ранее сообщалось, что снегоуборочные машины уже вышли на улицы Москвы. Техника очищает тротуары, межквартальные проезды, дворы и парковки. Кроме того, проводится противогололедная обработка территорий.

Вместе с тем снег убирают рядом с остановками, станциями метро, переходами и пешеходными зонами.