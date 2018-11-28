Более 360 рабочих будут убирать снег в районе Лефортово предстоящей зимой

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Больше 360 рабочих будут убирать снег в столичном районе Лефортово предстоящей зимой, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в префектуре Юго-Восточного административного округа, для уборки территории укомплектован штат дворников – 185 человек. Эти люди отвечают за чистоту 192 дворов.
Для очистки скатных кровель от снега и наледи сформировано 44 бригады. Общее количество работников по уборке снега с крыш составляет 176 человек.
В распоряжении рабочих имеются мотоблоки, тележки-дозаторы, роторы, а также ящики для хранения противогололедных материалов.
На случай нештатной ситуации предусмотрены генераторы малой мощности, тепловые пушки и передвижная электростанция мощностью 200 кВт.
Ранее сообщалось, что снегоуборочные машины уже вышли на улицы Москвы. Техника очищает тротуары, межквартальные проезды, дворы и парковки. Кроме того, проводится противогололедная обработка территорий.
Вместе с тем снег убирают рядом с остановками, станциями метро, переходами и пешеходными зонами.
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