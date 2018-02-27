Оставшиеся элементы новогодних украшений начали демонтировать в Москве

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В ночь на 27 декабря в столице начался демонтаж оставшихся новогодних украшений, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, всего предстоит разобрать три тысячи 828 праздничных объемно-декоративных конструкций. В частности, соберут 150-метровый тоннель на Тверском бульваре, световые цифры на Лубянской и Боровицкой площадях, световые панелеи-кронштейны на Арбате, Воздвиженке, Петровке, Каретном ряду, Волхонке и Пречистенке.

Всего к новогодним праздникам в Москве установили три тысячи 925 объемно-декоративных конструкций. Из них 97 объектов, в том числе "Дед Мороз и Снегурочка" у Триумфальной арки, поздравительные открытки-фотозоны на привокзальных территориях, световые фигуры "Снеговики" в городских парках, демонтировали в период с 15 по 18 января. Кроме того, у 18 конструкций в феврале сменили элементы новогодней и рождественской тематики на масленичные.

Заммэра добавил, что демонтаж самых крупных конструкций завершится в течение десяти дней – до 8 марта, передает Агентство "Москва".

Москву к новогодним праздникам украсили 35 тысяч светильников архитектурно-художественной подсветки, которые установили почти на двух тысячах зданий и инженерных сооружений. Кроме того, смонтировали порядка четырех тысяч свето-декоративных конструкций, для которых использовалось две тысячи километров гирлянд и 20 миллионов энергосберегающих светодиодов.

Одной из визитных карточек столицы стал шестисотметровый "Рождественский звездопад" на Никольской улице, на создание которого ушло 100 километров гирлянд и 2,3 тысячи элементов звезд.