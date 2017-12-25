Готовность энергосистемы к морозам оценили в столице

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Готовность столичного комплекса хозяйства к сильным морозам оценил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы подготовили всю систему городского управления к тому, чтобы обеспечить бесперебойные тепло, водо-, газоснабжение, уборку города, зачистку города независимо от того, какие погодные условия будут. Снег или мороз – система готова", – рассказал он, передает РИА Новости.

Бирюков добавил, что в городе имеется двукратный запас по теплу и около 40 процентов по электроэнергии. Благодаря этому будет обеспечена бесперебойная работа энергосистемы.

Ранее сообщалось, что московские службы перешли на усиленную работу перед праздниками. 24 декабря коммунальная техника вышла на улицы из-за сильного снегопада, Местами выпало до пяти сантиметров снега.