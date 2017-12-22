С улиц и дворов Москвы вывезено 1,75 миллиона кубометров снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала зимнего сезона с улиц и дворов Москвы вывезено 1,75 миллионов кубометров снега. Об этом на совещании по оперативным вопросам в правительстве столицы доложил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Он также отметил, что за прошедшую неделю объем утилизированного снега составил 408 тысяч кубометров. А в уборке московских улиц и дворов было задействовано 7,4 тысяч единиц техники.
Ранее сообщалось, что коммунальная техника также готова начать уборку снега и противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов в случае сильных снегопадов в столице.
Коммунальные службы заранее заправили противогололедными материалами машины-распределители и механизмы–дозаторы. Кроме того, в распоряжении коммунальщиков имеется запас мелкой гравийной крошки для обработки тротуаров. Комплекс городского хозяйства готов мобилизовать в общей сложности 10 тысяч единиц спецтехники, а если снегопады будут более мощными, на улицы выйдут до 13,5 тысячи единиц уборочной техники.
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