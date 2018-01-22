Более 2 млн кубометров снега вывезли со столичных улиц за четыре дня

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Порядка 2,1 миллиона кубометров снега было вывезено из Москвы на снегоплавильные пункты с 18 января. Из них на последние судки пришлось более 663 тысяч кубометров. Всего за четыре дня в столице выпало более 20 сантиметров снега, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, во время снегопада коммунальные службы работали в круглосуточно. Общественный транспорт работал без сбоев, как и другие системы жизнеобеспечения города.

Из-за снегопада улицы города пришлось убирать каждые четыре часа. Для этого задействовали до 14,5 тысячи единиц спецтехники и порядка 32 тысяч рабочих. Сейчас работы по уборке города продолжаются. Последствия снегопада планируется полностью устранить в течение суток.

За три недели января в городе выпало почти 90 процентов месячной нормы осадков. При этом средняя температура оказалась на 5,3 градуса выше нормы.