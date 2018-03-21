Коммунальные службы устраняют проседание асфальта в центре столицы

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Коммунальные службы столицы восстанавливают просевший в центре города асфальт, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"В районе Дегтярного переулка произошло проседание асфальта. В яме оказалось заднее колесо припаркованного автобуса", – цитирует представителей комплекса Агенство "Москва". В пресс-службе добавили, что городские службы уже начали восстановительные работы.

Уточняется, что причиной проседания дорожного покартия стало повышение уровня грунтовых вод, возникшим в результате обильных осадков.

За эту зиму в городе выпало рекордное количество осадков – 215 миллиметров. Основная часть снегопадов пришлась на февраль и март. Уборка снега в Москве продолжается, его вывозят из временных хранилищ.