К концу лета в столице обновят 30 диагональных пешеходных переходов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

К концу лета в Москве обновят 30 диагональных пешеходных переходов общей площадью около четырех тысяч квадратных метров.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заявление заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, для маркировки переходов будет использован термопластик. Его поверхность дополнительно покрывают стеклянными микрошариками для создания светоотражающего эффекта. Это позволяет видеть дорожные полосы в любое время суток.

Ранее сообщалось, что более 150 тысяч горожан положительно оценили диагональные переходы в проекте "Активный гражданин". Средняя оценка новинки составила 4,7 балла из пяти.

ЦОДД продолжит работу по организации диагональных пешеходных переходов, новые адреса находятся в проработке.

Диагональные зебры позволяют горожанам переходить улицу наискосок, значительно экономя время при пересечении проезжей части. Такие пешеходные переходы появились на перекрестках, где светофоры работают с выделенной пешеходной фазой, то есть зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно.