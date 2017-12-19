Сообщения о падении лифта в жилом доме опровергли в префектуре СВАО

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Сообщения о падении лифта в многоэтажном жилом доме на Алтуфьевском шоссе опровергли в префектуре Северо=Восточного административного округа. Лифт не упал, а застрял из-за перегруза, пояснили в ведомстве.

Инцидент произошел 18 декабря. В 19:38 в диспетчерскую службу поступила информация о том, что в грузопассажирском лифте застряли люди. Менее чем через 10 минут на место прибыл механик и освободил горожан, передает Агентство "Москва".

По словам механика, в лифте находились семь человек и габаритный груз. При этом подъемник может перевозить лишь 630 килограммов.

В настоящий момент лифт находится в рабочем состоянии. В префектуре отметили, что все устройства контроля безопасности исправны.