Более 6,5 тысячи единиц спецтехники устраняют последствия снегопада

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Для устранения последствия снегопада на улицы Москвы вышли более 6,5 тысячи единиц специализированной техники. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как уточнил Бирюков, 17 января в 11:00 колонны спецтехники приступили к работам по сплошному прометанию дорог и улиц, межквартальных проездов, парковок и площадей, а также тротуаров и дворов с последующей противогололедной обработкой.

"В работах задействовано свыше 6,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники", − отметил заммэра.

По словам Бирюкова, одновременно с прометанием специалисты вручную и при помощи спецтехники убирают снег и обрабатывают противогололедными средствами пешеходные зоны, сходы и съезды с тротуаров на проезжую часть, пешеходные переходы, участки рядом с остановкам общественного транспорта, станциями метро и МЦК. Аналогичные мероприятия проводятся вблизи объектов социальной сферы и потребительского рынка, добавил Бирюков.

Согласно прогнозам синоптиков,17 и 18 января в городе будет идти снег, причем с разной степенью интенсивности.

Ранее МЧС предупреждало о метели, которая ожидается в столице и Подмосковье в ближайшие три дня. По словам синоптиков, 18 января и 19 января снегопады будут умеренными, а в ночь на 19 января и 20 января в ряде районов пройдут сильные метели. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.