Оформить документы при смене места жительства теперь можно в 94 центрах госуслуг

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Оформить все необходимые документы при приобретении жилья и смене места жительства одним пакетом теперь можно в 94 центрах госуслуг. Услуга доступна без привязки к месту жительства в Москве, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При покупке жилья заявитель одновременно получит сведения из Единого государственного реестра недвижимости, документы бюро технической инвентаризации, а также информацию о зарегистрированных правах до 1998 года.

При переезде граждане могут за один визит подать заявку на внесение изменений в документы воинского учета, перерасчет коммунальных платежей, получение резидентного парковочного разрешения и оформление льгот и субсидий на оплату жилого помещения и налоги.

Данная услуга доступна в следующих центрах госуслуг:

ЦАО: Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Таганский, Хамовники;

ЗАО: Внуково, Крылатское, Можайский и Кунцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Филевский Парк;

СЗАО: Куркино, Покровское-Стрешнево, Северное Тушино и Южное Тушино, Строгино, Хорошёво-Мневники, Щукино;

САО: Аэропорт, Беговой, Бескудниковский и Восточное Дегунино, Войковский, Дмитровский, Западное Дегунино, Коптево, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Хорошевский;

СВАО: Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Лианозово, Марфино, Останкинский и Марьина Роща, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Северное Медведково, Северный, Южное Медведково, Ярославский;

ВАО: Богородское и Метрогородок, Вешняки, Восточное Измайлово, Восточный, Ивановское, Измайлово, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Новокосино, Перово, Преображенское, Северное Измайлово;

ЮВАО: Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово и Нижегородский, Люблино, Марьино, Некрасовка, Печатники, Рязанский;

ЮАО: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Братеево, Даниловский, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники и Нагорный, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Царицыно, Чертаново Южное;

ЮЗАО: Академический, Гагаринский, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовский, Теплый Стан, Черемушки, Южное Бутово;

ЗелАО: Крюково, Матушкино, Савелки, Старое Крюково;

ТиНАО: поселение Московский, поселение Троицк.

В центре госуслуг Соколиная Гора (ВАО) оформить одним пакетом можно только документы при приобретении жилья, а в центрах госуслуг Тверской (ЦАО) и Северное Бутово (ЮЗАО) – только при смене места жительства.

Сейчас в столице работают 127 центров "Мои документы". В них предоставляются более 170 государственных услуг. Ежедневно центрами пользуются около 70 тысяч человек.