Почти 170 подъездов отремонтируют в Восточном Измайлово в 2018 году

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Почти 170 подъездов планируют отремонтировать в многоквартирных домах в районе Восточное Измайлово в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе районной управы.
Как уточнили в управе Агентству "Москва", в 2018 году специалисты проведут ремонтные работы в 168 подъездах жилых домов. При этом отмечается. что сотрудникам ГБУ "Жилищник района Восточное Измайлово" поручат ремонт 154 подъездов, в то время как еще в 14 подъездах работы выполнят специалисты "РЭУ-29 района Восточное Измайлово". Ремонт будут финансировать за счет средств управляющих компаний, добавили в управе района.
Как пояснили в пресс-службе, перечень работ будет определяться исходя из состояния каждого конкретного подъезда. В целом планируют заново покрасить лестничные марши и площадки, потолки и стены, отремонтировать входы и оборудование, включая электросети, светильники, электрощиты на этажах и мусоропровод. Кроме того, в случае необходимости, в подъездах также отремонтируют почтовые ящики и оконные рамы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: