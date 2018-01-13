Почти 170 подъездов отремонтируют в Восточном Измайлово в 2018 году

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Почти 170 подъездов планируют отремонтировать в многоквартирных домах в районе Восточное Измайлово в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе районной управы.

Как уточнили в управе Агентству "Москва", в 2018 году специалисты проведут ремонтные работы в 168 подъездах жилых домов. При этом отмечается. что сотрудникам ГБУ "Жилищник района Восточное Измайлово" поручат ремонт 154 подъездов, в то время как еще в 14 подъездах работы выполнят специалисты "РЭУ-29 района Восточное Измайлово". Ремонт будут финансировать за счет средств управляющих компаний, добавили в управе района.

Как пояснили в пресс-службе, перечень работ будет определяться исходя из состояния каждого конкретного подъезда. В целом планируют заново покрасить лестничные марши и площадки, потолки и стены, отремонтировать входы и оборудование, включая электросети, светильники, электрощиты на этажах и мусоропровод. Кроме того, в случае необходимости, в подъездах также отремонтируют почтовые ящики и оконные рамы.