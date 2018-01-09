Специалисты МОЭК заявили о готовности к 14-градусным морозам

Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Специалисты МОЭК заявили, что готовы к приходу 14-градусных морозов и обеспечат бесперебойное снабжение столицы теплом и горячей водой. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В компании пояснили, что могут оперативно корректировать температурный график подачи тепла в зависимости от температуры воздуха. "В соответствии с полученным прогнозом синоптиков о возможном до конца текущей недели похолодании в столичном регионе до минус 14 градусов в ночное время, МОЭК готов повысить температуру теплоносителя до необходимого уровня, обеспечивая надежное теплоснабжение потребителей", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы МОЭК.
Как напомнили в компании, во время новогодних и рождественских праздников ПАО "МОЭК" бесперебойно снабжало жителей столичного региона теплом и горячей водой. Представитель компании отметил устойчивую работу систем теплоснабжения. В результате "графики теплоснабжения не нарушались как во время аномально теплых праздничных дней, так и после установления в Москве в начале первой рабочей недели отрицательной температуры", добавили в МОЭК.
Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные погоду в столице и области будет определять мощный антициклон с северо-запада. Он принесет в регион настоящие январские морозы. По прогнозам синоптиков, на Старый Новый год в ночные часы может похолодать до минус 14 градусов, а днем будет 5–10 градусов мороза. Осадков не ожидается.
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