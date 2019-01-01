Столичные службы ЖКХ перешли на усиленный режим работы

Столичные службы городского хозяйства перешли на усиленный режим работы. Они будут следить за коммунальными системами в праздники.
Как сообщает телеканал Москва 24, на случай аварий определено почти 1300 бригад, которые будут оперативно приезжать по вызову.
Особое внимание сотрудники коммунальных служб будут уделять в праздничные дни вывозу мусора с мест массовых гуляний. В усиленном режиме службы ЖКХ будут работать до 8 января.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин поручил коммунальщикам обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения столицы, а также создать комфортные и безопасные условия для отдыха москвичей в праздники.
Для ликвидации последствий возможных ЧС в Москве будут действовать более 500 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, а также десять вертолетов и свыше 1,6 тысячи спасателей.
Службы городского хозяйства перешли на усиленный режим работы
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