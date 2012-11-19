Власти отказались от застройки четырех участков на юго-востоке Москвы

Московские власти отказались от строительства четырех точечных объектов на юго-востоке столицы. Решение о прекращении инвестиционных проектов приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК).

Комиссия расторгла два проекта по строительству кафе по адресу: улица Марьинский Парк, микрорайон 11, корпус 106 и улица Марьинский Парк, микрорайон 11, строение 108. Также было принято решение о прекращении инвестпроектов по строительству магазина на Саратовской улице, владение 3 и административно-торгового и офисного центра на улице Ферганской, владение 19.

Вместо новых зданий на этих земельных участках появится озеленение.

Кроме того, ГЗК прекратила два инвестпроекта в Южном и Северо-Западном округах, поскольку участки, выделенные под строительство, не осваивались длительное время.

Так, решено отказаться от возведения комплекса зданий многофункционального назначения на площади у станции метро "Нагатинская" и мини-цеха по производству макаронных изделий с магазином и административными помещениями по адресу: Ангелов переулок, владение 6, корпус 1.

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