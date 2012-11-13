13 ноября 2012, 16:29Политика
Президент подписал запрет на увольнение многодетных отцов
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Трудовой кодекс. Согласно документу, запрещается увольнять многодетных отцов, если они являются единственными кормильцами в семье.
Как сообщается на сайте Президента, закон "предусматривает запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с родителем, являющимся единственным кормильцем ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или ребёнка в возрасте до трёх лет в семье, воспитывающей трёх и более малолетних детей, если другой родитель не состоит в трудовых отношениях".
Напомним, в октябре данные изменения в законодательстве одобрила Госдума.
