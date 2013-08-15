Москвичи примут участие в необычном велоквесте на ВВЦ

18 августа на ВВЦ стартует велоквест "Твой вызов мегаполису", сообщили в пресс-службе "Студенческой общины". По словам организаторов, это будет масштабное соревнование с элементами логической игры, культурного мероприятия и спортивного состязания.

Маршрут велоквеста пройдет по Всероссийскому выставочному центру. Катаясь на велосипеде, участники узнают интересные факты о ВВЦ, выполнят разные задания, в которых им нужно будет проявить знания, смекалку и ловкость.

Победители соревнований получат призы. Велоквест проводится в рамках выставки "Москвичам - здоровый образ жизни".