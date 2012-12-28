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Новости

28 декабря 2012, 16:45

Спорт

Хоккейный "Спартак" отдал Накладала в "Лев"

Руководство хоккейного "Спартака" приняло решение расстаться с чешским защитником Якубом Накладалом. Игрок был обменян в пражский "Лев" на денежную компенсацию. Размер полученной компенсации не уточняется.

Накладал провел за "красно-белых" 37 игр, в которых сделал четыре голевых передачи, набрал 26 минут штрафа и продемонстрировал показатель полезности "минус 4", сообщает официальный сайт "Спартака".

Отметим, что "Спартак" занимает последнее место в Западной конференции.

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