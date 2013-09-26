Хоккеист Овечкин станет первым российским факелоносцем Сочи-2014

Игрок американского клуба в составе НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин станет первым россиянином, который пронесет олимпийский огонь.

Знаменитый российский хоккеист примет участие в церемонии зажжения огня Игр-2014 в Олимпии.

"Такая возможность выпадает лишь раз в жизни, и я это никогда не забуду. Благодарен клубу и всем моим партнерам за поддержку, а также за то, что мне позволили отправиться в Грецию перед началом регулярного чемпионата", - приводит ИТАР-ТАСС слова спортсмена.

Овечкин вылетит в Грецию после того, как сыграет в матче своей команды против Philadelphia Flyers 27 сентября. Обратно он отправится сразу же после зажжения огня.