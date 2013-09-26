Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября 2013, 23:05

Спорт

Хоккеист Овечкин станет первым российским факелоносцем Сочи-2014

Игрок американского клуба в составе НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин станет первым россиянином, который пронесет олимпийский огонь.

Знаменитый российский хоккеист примет участие в церемонии зажжения огня Игр-2014 в Олимпии.

"Такая возможность выпадает лишь раз в жизни, и я это никогда не забуду. Благодарен клубу и всем моим партнерам за поддержку, а также за то, что мне позволили отправиться в Грецию перед началом регулярного чемпионата", - приводит ИТАР-ТАСС слова спортсмена.

Овечкин вылетит в Грецию после того, как сыграет в матче своей команды против Philadelphia Flyers 27 сентября. Обратно он отправится сразу же после зажжения огня.

Сюжет: Олимпийский огонь в Москве
Сочи-2014 Олимпийский огонь Овечкин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика