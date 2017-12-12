Массовые звонки о минировании поступали с территории Сирии

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В МВД назвали ложные звонки о взрывчатке кибернападением на Россию. Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Зубов.

"По интенсивности мы можем говорить, что, по сути, речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации", – передает его слова ТАСС.

По словам Зубова, большая часть звонков поступала с мест концентрации террористов в Сирии.

Волна ложных звонков с сообщениями о заложенных бомбах началась в сентябре. Больше всего звонков поступало 13 сентября и 6 октября. В октябре из-за телефонных террористов в 52 городах России эвакуировали больше 500 тысяч человек. В Москве ущерб от анонимных звонков оценили в 150 миллионов рублей.