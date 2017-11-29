Собянин вручил городские награды жителям столицы

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Сергей Собянин вручил москвичам городские награды. Церемония награждения состоялась в Белом зале столичной мэрии.

"Рад вас поздравить с наградами города Москвы. Награды эти вы заслужили своим трудом, талантом, умением", − обратился с речью к собравшимся мэр. Собянин особо поприветствовал столичных педагогов, отметив, что недавно они "доказали то, что Московское образование − лучшее не только в России, но одно из лучших в мире".

Мэр похвалил работу учителей, которые занимаются проектом Московская электронная школа. "Это то новшество, которое, я думаю, будет серьезной основой будущего московского образования", − цитирует Сергея Собянина Агентство "Москва". Мэр пояснил, что в дальнейшем не только школы, но и музеи, учреждения культуры, предприятия и университеты столицы "в той или иной мере будут работать на образование, готовить учащихся, которые хорошо ориентируется в жизни".

Мэр также отметил успехи педагогов спортивных школ и учреждений. "Москвичи любят заниматься спортом. В два раза увеличилось количество москвичей, которые регулярно занимаются физкультурой", − заявил Собянин.

Кроме того, мэр столицы рассказал участникам церемонии о возрождении туристической отрасли в городе, заверив, развитие этого сектора зависит, в первую очередь, от гостеприимства и профессионализма сотрудников. "Коллеги, спасибо за ваш труд. От имени москвичей − благодарность за ваши таланты, за ваш успех, за ваше трудолюбие, поздравляю вас!", − сказал в заключение Собянин.

Городских наград сегодня удостоились 56 москвичей. Уточняется, что четыре столичных педагога были награждены почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы", а трем учителям столичного ГБОУ "Центр спорта и образования "Чертаново" присвоили звания "Почетный работник образования города Москвы".

Помимо этого, пять жителей столицы получили звания "Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы", еще 26 человек были награждены премиями Москвы 2017 года в области образования, а 18 москвичей получили из Собянина благодарность мэра Москвы.