Экспорт московской промышленности вырос на 38 процентов за полгода – Собянин

27 ноября, 18:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Денис Гришкин
Экспорт московской промышленности за полгода вырос почти на 38 процентов. Об этом заявил Сергей Собянин. По его словам, в столице выпускают конкурентную продукцию, которая востребована не только в России, но и в мире.
"Когда сейчас говорят о Москве, последнее, что вспоминают – это промышленность. На самом деле зря. В Москве производится все, начиная от молока, колбасы и конфет, и заканчивая космическими ракетами. Москва производит конкурентную нужную добротную промышленность. Промышленность, которая нужна и москвичам, и россиянам, и потребляется всем миром", – сказал мэр.
Такое заявление мэр сделал в рамках церемонии награждения инженеров и рабочих за вклад в развитие науки и промышленности.
Знак отличия "За безупречную службу городу Москве" получил первый заместитель гендиректора Всероссийского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности Виктор Бывшев.
Еще 54 сотрудника столичных предприятий получили знак "Почетный работник промышленности города Москвы" и благодарность мэра.
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