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Мэр Москвы

27 ноября, 18:29

Экспорт московской промышленности вырос на 38 процентов за полгода – Собянин

Сергей Собянин мэр Москвы экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Денис Гришкин

Экспорт московской промышленности за полгода вырос почти на 38 процентов. Об этом заявил Сергей Собянин. По его словам, в столице выпускают конкурентную продукцию, которая востребована не только в России, но и в мире.

"Когда сейчас говорят о Москве, последнее, что вспоминают – это промышленность. На самом деле зря. В Москве производится все, начиная от молока, колбасы и конфет, и заканчивая космическими ракетами. Москва производит конкурентную нужную добротную промышленность. Промышленность, которая нужна и москвичам, и россиянам, и потребляется всем миром", – сказал мэр.

Такое заявление мэр сделал в рамках церемонии награждения инженеров и рабочих за вклад в развитие науки и промышленности.

Знак отличия "За безупречную службу городу Москве" получил первый заместитель гендиректора Всероссийского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности Виктор Бывшев.

Еще 54 сотрудника столичных предприятий получили знак "Почетный работник промышленности города Москвы" и благодарность мэра.

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