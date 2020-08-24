Собянин пригласил москвичей в парк усадьбы "Люблино"

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить парк усадьбы "Люблино".

"Парк усадьбы "Люблино" – одно из красивейших мест на юго-востоке Москвы", – написал мэр города на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он отметил, что там создали симпатичную набережную в экостиле – с габионами, деревянными скамейками и спусками к воде.

Собянин напомнил, что парк благоустроили в 2019 году. В частности, там сделали детские и спортивные площадки, а также прогулочные дорожки.

Ранее сообщалось, что тематический секретный парк с эколабиринтом появится в поселке Коммунарка. Территория будет украшена лесными растениями.