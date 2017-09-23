Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Золотая осень"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин пригласил москвичей на традиционный фестиваль "Золотая осень".

"Приглашаю всех на традиционный фестиваль лучших продуктов и напитков России", – написал мэр в своем микроблоге Twitter.

Фестиваль будет идти по всей Москве до 8 октября.