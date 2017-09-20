240 тысяч человек воспользовались трамваями на Тверской Заставе – Собянин

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Трамваями на площади Тверская Застава за полторы недели воспользовались 240 тысяч человек. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Вернули трамваи на площадь Тверской Заставы. За полторы недели маршрутами семь и девять воспользовались уже 240 тысяч пассажиров", – написал глава города.

Вернули трамваи на площадь Тверской Заставы. За полторы недели маршрутами 7 и 9 воспользовались уже 240 тыс. пассажиров — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 сентября 2017 г.



Два новых трамвайных маршрута были открыты в День города, они связывают четыре вокзала столицы.Транспорт начал курсировать в будничном режиме 11 сентября.