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20 сентября 2017, 15:03

Мэр Москвы

240 тысяч человек воспользовались трамваями на Тверской Заставе – Собянин

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Трамваями на площади Тверская Застава за полторы недели воспользовались 240 тысяч человек. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Вернули трамваи на площадь Тверской Заставы. За полторы недели маршрутами семь и девять воспользовались уже 240 тысяч пассажиров", – написал глава города.


Два новых трамвайных маршрута были открыты в День города, они связывают четыре вокзала столицы.Транспорт начал курсировать в будничном режиме 11 сентября.

Сергей Собянин транспорт
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