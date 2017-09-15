Собянин поблагодарил мэра Иерусалима за сотрудничество с Москвой

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин провел встречу с мэром Иерусалима Ниром Баркатом.

Мэр столицы выразил радость по поводу визита Барката и поблагодарил его за укрепление связи между городами и обмен опытом в сферах медицины, образования, культуры и туризма. По его словам, дни Москвы в Иерусалиме прошли успешно. Собянин анонсировал Дни Иерусалима в столице и мероприятие в Музее Москвы.

Баркат также поблагодарил мэра Москвы за сотрудничество. Он отметил, что со времени его последнего визита в столицу пять лет назад город сильно изменился.

"Москва – просто красавица. То, о чем мы говорили – о сотрудничестве в области культуры, туризма, здравоохранения, воспитания – все это, я вижу, осуществляется на деле. За все это я хочу поблагодарить вас", – подчеркнул Баркат.

Дни Иерусалима в столице пройдут с 14 по 17 сентября. Их главным событием станет культурный фестиваль, который состоится 16–17 сентября на площадке Музея Москвы на Зубовском бульваре.