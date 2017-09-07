Собянин навестил председателя совета Московского дома ветеранов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин встретился с председателем совета Московского дома ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-лейтенантом авиации Вячеславом Михайловым. Он поздравил ветерана с наступающим Днем города и вручил ему памятный подарок, сообщает Агентство "Москва". Градоначальник навестил ветерана в одной из столичных больниц.

"Пришел вас проведать, справиться о вашем здоровье, поздравить с наступающим Днем города – с юбилеем, – заявил Собянин. – Несмотря на солидный возраст, вы продолжаете активно участвовать в городской жизни, являетесь душой дома ветеранов, оказываете содействие многим-многим пожилым людям, ветеранам. Спасибо вам большое!"

Ветеран поблагодарил мэра за поддержку, которую власти столицы оказывают бывшим участникам боевых действий. По его словам, это помогает улучшить возможности для сиделок и пациентов на домашнем обслуживании, ведь всего дома лечатся 700 человек, а сиделок – тысяча человек.

На встрече присутствовали председатель московской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, дважды Герой Социалистического труда Владимир Долгих и председатель Московского комитета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-майор Иван Слухай.